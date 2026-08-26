Gummersbach verlängert mit Erfolgstrainer Sigurdsson

SID 26.08.2026 • 12:31 Uhr Der Isländer bleibt dem VfL treu, obwohl er mit seiner guten Arbeit das Interesse anderer Klubs geweckt hat.

Handball-Bundesligist VfL Gummersbach hat seinen Erfolgstrainer Gudjon Valur Sigurdsson langfristig an sich gebunden. Wie der Klub am Mittwoch bekannt gab, stimmte der isländische Coach einer Verlängerung des ursprünglich bis Sommer 2027 laufenden Vertrags bis 2029 zu.

„Diese Vertragsverlängerung ist für uns ein echtes Ausrufezeichen“, sagte VfL-Geschäftsführer Christoph Schindler. Sigurdsson habe „sich mit seiner Arbeit längst weit über Gummersbach hinaus einen hervorragenden Ruf erarbeitet und natürlich wissen wir, dass es großes Interesse an ihm gibt. Umso höher bewerten wir seine Entscheidung, unseren gemeinsamen Weg fortzusetzen.“

Sigurdsson hatte den VfL unmittelbar nach Ende seiner Profikarriere im Sommer 2020 übernommen. Er führte den Klub 2022 zurück in die Bundesliga, in der Saison 2025/26 belegte Gummersbach am Ende den vierten Platz hinter den Spitzenteams SC Magdeburg, Füchse Berlin und SG Flensburg-Handewitt.