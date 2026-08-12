Stuttgart-Trainer verlängert vorzeitig

SID 12.08.2026 • 15:45 Uhr Der TVB Stuttgart und Cheftrainer Misha Kaufmann setzen ihre Zusammenarbeit fort.

Der Handball-Bundesligist TVB Stuttgart hat Cheftrainer Misha Kaufmann langfristig an sich gebunden.

Wie der Verein rund anderthalb Wochen vor Start der neuen Spielzeit mitteilte, wurde der ursprünglich bis 2028 laufende Vertrag vorzeitig bis zum 30. Juni 2030 verlängert. Der 42 Jahre alte Schweizer hatte die Schwaben vor einem Jahr übernommen.

„Viel Potenzial im gemeinsamen Weg“

Beiden Seiten hätten „gespürt, wie deckungsgleich die Vorstellungen sind und wie viel Potenzial im gemeinsamen Weg liegt“, erklärte der stellvertretende Vorsitzende der Stuttgarter, Christian May: „Misha stoppt nicht bei der Profimannschaft, sondern bringt seine Impulse, seine Philosophie und seine Leidenschaft aktiv in den gesamten Verein mit ein“.