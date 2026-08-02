Handball: Costa-Brüder wechseln nach Flensburg

SID 02.08.2026 • 16:46 Uhr Die Brüder Costa kommen zur Saison 2027/28, die SG sieht ein starkes Zeichen für die Zukunft.

Der SG Flensburg-Handewitt ist ein Coup auf dem Transfermarkt gelungen. Wie der Handball-Bundesligist am Sonntag verkündete, wechseln die portugiesischen Nationalspieler Martim und Francisco Costa zur Saison 2027/28 nach Flensburg. Die Brüder kommen von Sporting CP Lissabon und erhalten einen Vertrag bis 2032.

Martim (23) und sein jüngerer Bruder Francisco (21), genannt Kiko, spielen gemeinsam im Rückraum und kommen jeweils auf mehr als 40 Länderspiele für Portugal. „Die Verpflichtung von Martim und Kiko ist für uns etwas ganz Besonderes“, wird Geschäftsführer Holger Glandorf zitiert.

Transfer-Doppelschlag perfekt

„Beide haben trotz ihres jungen Alters bereits gezeigt, über welche außergewöhnlichen Fähigkeiten sie verfügen. Sie stehen für Dynamik, Kreativität und großen Ehrgeiz. Gleichzeitig haben wir in den Gesprächen schnell gespürt, dass sie menschlich hervorragend zu unserer SG passen.“