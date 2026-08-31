Handball: Füchse verpflichten Kreisläufer Monar

SID 31.08.2026 • 13:36 Uhr Der Pokal- und Supercupsieger sichert sich einen Nachfolger des Leistungsträgers Marsenic.

Die Füchse Berlin haben den Kreisläufer Théo Monar verpflichtet. Wie der Handball-Bundesligist am Montag mitteilte, erhält der 25 Jahre alte Franzose einen Vertrag bis 2030. Monar kommt vom polnischen Meister Industria Kielce und wechselt im Sommer 2027 nach Berlin.

„Wir kriegen mit Théo Monar einen Kreisläufer im besten Alter zu den Füchsen. Er war der absolute Wunschspieler unseres Trainers“, sagte Geschäftsführer Bob Hanning. Der Wechsel kommt nur einen Tag nach der Ankündigung des Vereins, dass der Vertrag des langjährigen serbischen Leistungsträgers Mijajlo Marsenic nicht verlängert wird.