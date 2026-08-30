HBL: Magdeburg startet siegreich in die Saison

SID 30.08.2026 • 16:56 Uhr Der Titelverteidiger löst die knifflige Aufgabe beim VfL Gummersbach.

Titelverteidiger SC Magdeburg ist mit einem verdienten Erfolg in die neue Saison der Handball-Bundesliga gestartet. Das Team des Erfolgstrainers Bennet Wiegert gewann am Sonntag beim VfL Gummersbach ein umkämpftes Spiel 33:31 (18:14) und feierte acht Tage nach dem Triumph im Supercup den nächsten Sieg.

„Es war von Anfang an unglaublich schwierig, so ist das immer hier in Gummersbach“, sagte Magdeburgs Magnus Saugstrup bei Dyn. Gummersbachs Miro Schluroff haderte, „Motivation und Fans waren da, aber es waren bei uns die Kleinigkeiten, die der SCM eben nicht falsch macht. Deshalb gewinnen sie am Ende knapp.“

Bester Werfer der Magdeburger war Matthias Musche mit neun Toren, gerade in der Schlussphase lieferte er verlässlich ab. Wie schon im Supercup war auch Gisli Kristjansson (7 Tore) erneut treffsicher.

Bei Gummersbach, Überraschungsteam der vergangenen Spielzeit, war Miro Schluroff mit elf Toren am erfolgreichsten. Magdeburgs Torwart Dominik Kuzmanovic, in der Vorsaison noch beim VfL, teilte sich die Einsatzzeit im Gästetor mit Matej Mandic. Er kam bei seiner Rückkehr nach Gummersbach auf vier Paraden.