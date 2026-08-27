Heim-WM im Handball: Heinevetter erwartet Großes

SID 27.08.2026 • 13:46 Uhr Der ehemalige Nationaltorhüter tippt auf ein enges Titelrennen in der Bundesliga und freut sich auf die Heim-WM im Januar.

Spannendes Titelrennen in der stärksten Liga der Welt und Saisonhöhepunkt Heim-WM: Für Ex-Nationaltorwart Silvio Heinevetter gibt es mehrere Gründe, der neuen Handball-Saison entgegenzufiebern. „Du musst an jedem Spieltag ans Maximum kommen. Wenn du mit fünf Prozent weniger Einsatz und Leidenschaft an die Sache herangehst, hast du wahrscheinlich keine Chance“, sagte der 41-Jährige in einem Interview mit ran zur Ausgangssituation in der Bundesliga, die am Donnerstag startet: „Das zeichnet die Liga aus: Sie ist nicht nur in der Spitze unglaublich stark, sondern auch in der Breite. Der Abstand zu den anderen Ligen im Ausland ist riesig“.

Dementsprechend eng schätzt Heinevetter den Kampf um den Meistertitel ein. Der SC Magdeburg sei zwar das „das Maß aller Dinge“, jedoch könnten auch der THW Kiel, die SG Flensburg-Handewitt und die Füchse Berlin „vorne mitmischen“.

Heinevetter schwärmt von der Bundesliga

Gespannt ist der 206-malige deutsche Nationalspieler, der mittlerweile in Diensten der ThSV Eisenbach in seine 22. Bundesliga-Saison geht, dabei vor allem auf die neu aufgestellten Kieler und Pokalsieger Berlin: Kiel habe nach „der absolut verkorksten letzten Saison“ einen „kompletten Umbruch gemacht“. Bei Berlin bekämen „die jungen Spieler noch mehr Verantwortung“, zudem käme es darauf an, ob Welthandballer Mathias Gidsel „noch einmal so eine Saison spielen“ könne.

Vorfreude verspürt er auch hinsichtlich der WM in Deutschland im Januar: „Das werden richtige Festspiele für den Handball. Ich glaube, von der Stimmung her wird das einmalig“, sagte Heinevetter, der auch der deutschen Nationalmannschaft Chancen ausrechnet: „Mit der Mannschaft und vor allem mit der Altersstruktur in der Mannschaft in Zukunft ist vieles möglich. Das große Ziel ist natürlich, näher an die Dänen ranzukommen.“