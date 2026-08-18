Transfer-Kracher innerhalb der Handball-Bundesliga

Handball-Bundesligist Rhein-Neckar Löwen hat Elvar Örn Jónsson vom deutschen Meister SC Magdeburg verpflichtet. Der 28 Jahre alte Isländer wechselt im Sommer 2027 nach Mannheim und erhält einen Vertrag bis 2031.
Transfer-Kracher innerhalb der HBL
Der Rückraumspieler steht seit 2025 beim SCM unter Vertrag und gewann mit Magdeburg zuletzt die deutsche Meisterschaft.
„Elvar hat beim SC Magdeburg in der abgelaufenen Meister-Saison eine bedeutende Rolle eingenommen. Er ist ein kompletter Handballer und bringt alles mit, was wir für unser Spiel benötigen. Seine Qualitäten und Erfahrung im Abwehr-Innenblock als auch seine Variabilität im Angriff werden uns ab 2027 die Möglichkeit auf noch mehr Tempo in unserem Spiel geben“, sagte Löwen-Trainer Maik Machulla. Geschäftsführer Holger Bachert bezeichnete Jónsson als „absoluten Wunschspieler für diese Position“.
HBL: Jónsson trifft bei Löwen auf seinen Cousin
Jónsson freut sich auch aus familiären Gründen auf den Wechsel. „Dass ich dann gemeinsam mit meinem Cousin Haukur auf der Platte stehen kann, ist ein toller Bonus“, sagte der Isländer. Seine Karriere hatte Jónsson bei UMF Selfoss begonnen, mit dem Klub gewann er 2019 die isländische Meisterschaft. Nach einer Station im dänischen Skjern wechselte er 2021 zur MT Melsungen. Für die Nordhessen absolvierte Jónsson 117 Pflichtspiele und erzielte 426 Tore. In der vergangenen Spielzeit kam der Rechtshänder für Magdeburg in 31 Partien der Handball Bundesliga (HBL) auf 51 Treffer.