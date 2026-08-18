Transfer-Kracher innerhalb der Handball-Bundesliga

SID 18.08.2026 • 15:38 Uhr Der Mannheimer Klub sichert sich seinen Wunschspieler für vier Jahre. Beim SCM hat der Isländer zuletzt die deutsche Meisterschaft gefeiert.

Handball-Bundesligist Rhein-Neckar Löwen hat Elvar Örn Jónsson vom deutschen Meister SC Magdeburg verpflichtet. Der 28 Jahre alte Isländer wechselt im Sommer 2027 nach Mannheim und erhält einen Vertrag bis 2031.

Der Rückraumspieler steht seit 2025 beim SCM unter Vertrag und gewann mit Magdeburg zuletzt die deutsche Meisterschaft.

„Elvar hat beim SC Magdeburg in der abgelaufenen Meister-Saison eine bedeutende Rolle eingenommen. Er ist ein kompletter Handballer und bringt alles mit, was wir für unser Spiel benötigen. Seine Qualitäten und Erfahrung im Abwehr-Innenblock als auch seine Variabilität im Angriff werden uns ab 2027 die Möglichkeit auf noch mehr Tempo in unserem Spiel geben“, sagte Löwen-Trainer Maik Machulla. Geschäftsführer Holger Bachert bezeichnete Jónsson als „absoluten Wunschspieler für diese Position“.

HBL: Jónsson trifft bei Löwen auf seinen Cousin