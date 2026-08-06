Neuer Name: HSV Handball benennt sich um

SID 06.08.2026 • 21:23 Uhr Der Handball Sport Verein Hamburg tritt ab sofort als HCH auf. Der Klub spricht von einer bewussten Emanzipation vom HSV.

Der Handball Sport Verein Hamburg (HSVH) tritt ab sofort als Handball Club Hamburg (HCH) an. Dies gab der frühere deutsche Meister, Pokalsieger und Champions-League-Sieger bekannt.

Mit dem Schritt vollziehe man eine „bewusste Emanzipation“, teilte der Bundesligist mit. Über viele Jahre spielte die Mannschaft unter der Raute des HSV, gehörte aber gesellschaftsrechtlich nie zum Hamburger SV.

„Diese Phase ist seit über einem Jahrzehnt Vergangenheit. Der neue Name macht sichtbar, was sportlich längst gilt: ein eigenständiger Verein mit klarer Rolle im Hamburger Sport und in der Handball-Bundesliga“, so der Verein.

Ex-Weltmeister erklärt HSV-Änderung

Johannes Bitter, Weltmeister von 2007 und Geschäftsführer Sport beim HCH, erklärte: „Handball Club Hamburg ist mehr als ein neuer Name. Er ist die Grundlage, auf der wir den Verein wirtschaftlich und strukturell weiterentwickeln.“

Und weiter: „Name und Wappen sind die ersten sichtbaren Symbole eines Prozesses, der weitergeht: in der Art, wie wir mit Partnern zusammenarbeiten, wie wir den Verein mit der Stadt verbinden, und wie wir den Handball Club Hamburg in den kommenden Jahren zu einer noch stärkeren Marke und Teil der Hamburger Sport-Kultur machen.“