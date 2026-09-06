Handball: Blomberg-Lippe verliert Champions-League-Premiere

Die Handballerinnen der HSG Blomberg-Lippe haben bei ihrer Premiere in der Champions League eine Niederlage kassiert. Die deutschen Meisterinnen und Supercup-Gewinnerinnen verloren in Lemgo 23:28 (10:13) gegen den rumänischen Titelträger CS Gloria Bistrita.
Blomberg-Lippe verliert CL-Premiere
Im Heimspiel gegen die Rumäninnen von Gloria Bistrita unterliegt die HSG 23:28.
Farrelle Alicia Njinkeu traf fünfmal für die HSG
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Nieke Kühne und Farrelle Alicia Ninkeu waren mit je fünf Treffern beste Werferinnen der HSG. Bei den Rumäninnen kam die deutsche Vizeweltmeisterin Nina Engel ebenfalls auf fünf Tore, öfter traf nur die Spanierin Danila Patricia So Delgado Pinto (7).
Die HSG trifft im zweiten Spiel am kommenden Samstag (16.00) ebenfalls daheim auf Storhamar HE aus Norwegen. In der Achtergruppe B qualifizieren sich die ersten beiden Teams direkt für das Viertelfinale, die Teams auf den Plätzen drei bis sechs spielen in einer Playoff-Runde. In der Gruppe A hatte Borussia Dortmund am Samstag gegen den dänischen Meister Esbjerg 24:33 verloren.