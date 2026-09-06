Handball: Blomberg-Lippe verliert Champions-League-Premiere

SID 06.09.2026 • 15:37 Uhr Im Heimspiel gegen die Rumäninnen von Gloria Bistrita unterliegt die HSG 23:28.

Die Handballerinnen der HSG Blomberg-Lippe haben bei ihrer Premiere in der Champions League eine Niederlage kassiert. Die deutschen Meisterinnen und Supercup-Gewinnerinnen verloren in Lemgo 23:28 (10:13) gegen den rumänischen Titelträger CS Gloria Bistrita.

Nieke Kühne und Farrelle Alicia Ninkeu waren mit je fünf Treffern beste Werferinnen der HSG. Bei den Rumäninnen kam die deutsche Vizeweltmeisterin Nina Engel ebenfalls auf fünf Tore, öfter traf nur die Spanierin Danila Patricia So Delgado Pinto (7).