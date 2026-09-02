Handball-Bundesliga: Ex-Meister Rhein-Neckar Löwen legen Fehlstart hin

SID 02.09.2026 • 21:57 Uhr In der Handball-Bundesliga wirft Marko Grgic die Flensburger an die Tabellenspitze. Die Rhein-Neckar Löwen verlieren auch gegen Gummersbach.

Der Vorjahresdritte SG Flensburg-Handewitt ist mit seinem zweiten Saisonsieg zumindest für 24 Stunden an die Tabellenspitze der Handball-Bundesliga gerückt. Der frühere Champions-League-Sieger setzte sich auch dank des starken Nationalspielers Marko Grgic beim Bergischen HC 31:26 (21:18) durch und gewann damit auch sein zweites Saisonspiel.

European-League-Sieger MT Melsungen zeigte sich von der knappen Auftaktniederlage bei den Füchsen Berlin gut erholt und feierte beim überlegenen 31:18 (14:10) seinen ersten Saisonsieg. Seinen Fehlstart setzte Ex-Meister Rhein-Neckar Löwen fort, der nach einem 26:31 (12:14) im Heimspiel gegen den VfL Gummersbach weiter punktlos ist. Die Löwen waren 2016 und 2017 noch Deutscher Meister gewesen.

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Vize-Europameister Grgic war mit acht Treffern erfolgreichster Torschütze der Flensburger, bei denen auch der dänische Neuzugang Emil Jakobsen (sechs Tore) überzeugte. Melsungen hatte seinen besten Werfer in Youngster Leon Stehl. Der Rechtsaußen, seit Samstag 20 Jahre alt, war sechsmal erfolgreich.