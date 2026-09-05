Handball: Flensburg bleibt makellos – Melsungen nur Remis

SID 05.09.2026 • 22:10 Uhr In der Handball-Bundesliga gibt sich die SG weiter keine Blöße, European-League-Sieger Melsungen teilt sich derweil die Punkte.

Die weiter makellose SG Flensburg-Handewitt hat sich vorerst an der Tabellenspitze der Handball-Bundesliga abgesetzt. Das Team von Trainer Ales Pajovic fuhr gegen den HC Erlangen auch im dritten Spiel den dritten Sieg ein und setzt sein Verfolger-Trio damit unter Druck. Rekordmeister THW Kiel kann am Sonntag (15.00 Uhr) genauso wie die HBW Balingen-Weilstetten und Titelverteidiger SC Magdeburg (18.00 Uhr/alle Dyn) nachziehen und zu Flensburg aufschließen.

Bester Werfer der SG war Emil Jakobsen mit zehn Toren. Aufseiten Erlangens sorgten sowohl Marek Nissen als auch Frieder Bandlow für acht Punkte. Vor rund 6000 Zuschauern gestaltete der Gast aus Franken das Spiel zunächst ausgeglichen. Im Laufe der ersten Halbzeit riss Flensburg jedoch das Spielgeschehen zunehmend an sich, zog erstmals durch Simon Pytlick auf vier Tore davon und ließ im Anschluss keine Zweifel am Heimerfolg aufkommen.