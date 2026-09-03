Handball: Magdeburg dreht Topspiel gegen Berlin

SID 03.09.2026 • 22:29 Uhr Der THW Kiel gewinnt auch sein zweites Ligaspiel unter dem neuen Trainer Börge Lund.

Der deutsche Handball-Meister SC Magdeburg ist nur knapp einer seltenen Niederlage in der Bundesliga entkommen. Der Titelverteidiger gewann das Topspiel gegen Pokalsieger Füchse Berlin nach schwachem Beginn 36:32 (13:14). Vor allem in der ersten Halbzeit der Neuauflage des Duells um den Supercup hatte der SCM Mühe, entschied am Ende aber auch das zweite Saisonspiel für sich.

Anders als beim klaren 38:31 zwölf Tage zuvor in München kam Magdeburg gegen die Füchse nur langsam ins Spiel. Kurz vor der Pause lagen die Gastgeber, die in der Meistersaison nur eine ihrer 34 Partien verloren hatten, sogar mit 11:14 zurück. Vor 6600 Fans lief es danach aber deutlich besser, der Schwede Albin Lagergren und der Däne Magnus Saugstrup kamen für den SCM jeweils auf sieben Tore.

Wie Magdeburg haben auch der THW Kiel, die SG Flensburg-Handewitt und überraschend Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten nach zwei Spielen 4:0 Punkte auf dem Konto. Balingen gewann am Donnerstag beim ThSV Eisenach 36:27 (18:15).

Rekordmeister Kiel setzte sich derweil bei Aufsteiger SG BBM Bietigheim nach anfänglichen Problemen mit 36:28 (19:16) durch, Lukas Zerbe war mit sieben Toren bester Werfer. Damit gewann der THW auch sein zweites Bundesligaspiel unter dem neuen Trainer Börge Lund. Flensburg hatte bereits am Mittwoch 31:26 beim Bergischen HC gesiegt.