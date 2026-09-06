Kiel siegt nach Handball-Krimi gegen Göppingen

SID 06.09.2026 • 16:51 Uhr Der THW feiert seinen dritten Saisonsieg im dritten Spiel. Das Spiel ist jedoch lange offen.

Der THW Kiel hat mit einiger Mühe einen ersten Dämpfer in der noch jungen Saison der Handball-Bundesliga vermieden. Bei Frisch Auf Göppingen setzte sich das Team von Trainer Börge Lund mit 32:31 (13:15) durch und holte den dritten Sieg im dritten Spiel. Emil Wernsdorf Madsen war mit sieben Toren der beste Werfer des THW. Eric Johansson und Domen Makuc erzielten jeweils fünf Treffer.

Handball-Bundesliga: Kiel-Keeper wird zum Matchwinner

In einem lange umkämpften Spiel zogen die Kieler in der Schlussphase davon und behaupteten den Vorsprung am Ende hauchdünn. Dies lag auch an Torhüter Gonzalo Pérez de Vargas, der zahlreiche Würfe Göppingens abwehrte.