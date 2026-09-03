Kiel gewinnt auch gegen Bietigheim

SID 03.09.2026 • 21:00 Uhr Kiel jubelt auch im zweiten Bundesliga-Spiel. Der TBV Lemgo Lippe setzt derweil seine beeindruckende Heimserie gegen die HSG Wetzlar fort.

Der THW Kiel hat auch sein zweites Bundesligaspiel unter dem neuen Trainer Börge Lund gewonnen. Der deutsche Handball-Rekordmeister setzte sich bei Aufsteiger SG BBM Bietigheim nach anfänglichen Problemen verdient mit 36:28 (19:16) durch, Lukas Zerbe war mit sieben Toren bester Werfer. Kiel ist damit nach der SG Flensburg-Handewitt die zweite Mannschaft mit 4:0 Punkten.

Der TBV Lemgo Lippe setzte derweil seine beeindruckende Heimserie gegen die HSG Wetzlar fort. Durch das 31:27 (16:9) ist Lemgo in eigener Halle gegen Wetzlar nun schon seit 28 Partien ungeschlagen (26 Siege, zwei Remis). Acht Tore gingen auf das Konto von Tim Suton.