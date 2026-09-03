Kiel gewinnt auch gegen Bietigheim

Der THW Kiel hat auch sein zweites Bundesligaspiel unter dem neuen Trainer Börge Lund gewonnen. Der deutsche Handball-Rekordmeister setzte sich bei Aufsteiger SG BBM Bietigheim nach anfänglichen Problemen verdient mit 36:28 (19:16) durch, Lukas Zerbe war mit sieben Toren bester Werfer. Kiel ist damit nach der SG Flensburg-Handewitt die zweite Mannschaft mit 4:0 Punkten.
Kiel fährt nächsten Erfolg ein
Kiel jubelt auch im zweiten Bundesliga-Spiel. Der TBV Lemgo Lippe setzt derweil seine beeindruckende Heimserie gegen die HSG Wetzlar fort.
Enges Duell zwischen Bietigheim und Kiel
© picture alliance / Baumann/SID/Hansjürgen Britsch
Der TBV Lemgo Lippe setzte derweil seine beeindruckende Heimserie gegen die HSG Wetzlar fort. Durch das 31:27 (16:9) ist Lemgo in eigener Halle gegen Wetzlar nun schon seit 28 Partien ungeschlagen (26 Siege, zwei Remis). Acht Tore gingen auf das Konto von Tim Suton.
Abgeschlossen wird der zweite Spieltag am Abend unter anderem mit dem Duell zwischen Meister SC Magdeburg und Pokalsieger Füchse Berlin.