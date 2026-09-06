Füchse Berlin landen Transfer-Coup: "Wir freuen uns sehr"

Handball-Bundesligist Füchse Berlin hat den französischen Nationalspieler Aymeric Zaepfel mit sofortiger Wirkung verpflichtet. Der 24 Jahre alte Rückraumspieler kommt vom französischen Erstligisten Pays d’Aix Université Club Handball und erhält beim deutschen Pokalsieger einen Vertrag bis zum Saisonende. Bereits beim Auswärtsspiel in Stuttgart am heutigen Sonntagnachmittag (16.30 Uhr/Dyn) soll Zaepfel erstmals für die Berliner auflaufen.
Füchse angeln sich Frankreich-Ass
„Wir freuen uns sehr, dass es jetzt mit der Verpflichtung von Aymeric Zaepfel geklappt hat. Wir bedanken uns bei PAUC, dass sie am Ende den Transfer reibungslos und kooperierend ermöglicht haben. Wir freuen uns sehr, mit ihm in die Zukunft der nächsten zehn Monate zu gehen“, sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning. Zaepfel erhält in Berlin die Trikotnummer 30.
Handball: Zaepfel erstmals im Ausland aktiv
Der 1,89 m große Rechtshänder ist für den linken Rückraum vorgesehen und soll dort das Gespann um Matthes Langhoff und Lauro Pichiri verstärken. Für Zaepfel ist Berlin die erste Station außerhalb Frankreichs. Vor seinem Wechsel nach Aix-en-Provence 2025 spielte er für US Ivry.
Auch international hat Zaepfel bereits Erfahrung gesammelt. Bei der Europameisterschaft im Januar nominierte Frankreichs damaliger Nationaltrainer Guillaume Gille ihn für den verletzten Nedim Remili nach. Bei seinem ersten Großturnier erzielte Zaepfel neun Tore. Nach seinem geplanten Bundesliga-Debüt in Stuttgart steht für die Füchse das Gastspiel in der EHF Champions League bei Partizan am 10. September an.