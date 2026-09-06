Füchse Berlin landen Transfer-Coup: "Wir freuen uns sehr"

SID 06.09.2026 • 12:41 Uhr Die Füchse Berlin verstärken sich mit einem französischen Nationalspieler auf der Rückraum-Position. Schon beim Auswärtsspiel in Stuttgart soll er spielen.

Handball-Bundesligist Füchse Berlin hat den französischen Nationalspieler Aymeric Zaepfel mit sofortiger Wirkung verpflichtet. Der 24 Jahre alte Rückraumspieler kommt vom französischen Erstligisten Pays d’Aix Université Club Handball und erhält beim deutschen Pokalsieger einen Vertrag bis zum Saisonende. Bereits beim Auswärtsspiel in Stuttgart am heutigen Sonntagnachmittag (16.30 Uhr/Dyn) soll Zaepfel erstmals für die Berliner auflaufen.

„Wir freuen uns sehr, dass es jetzt mit der Verpflichtung von Aymeric Zaepfel geklappt hat. Wir bedanken uns bei PAUC, dass sie am Ende den Transfer reibungslos und kooperierend ermöglicht haben. Wir freuen uns sehr, mit ihm in die Zukunft der nächsten zehn Monate zu gehen“, sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning. Zaepfel erhält in Berlin die Trikotnummer 30.

Handball: Zaepfel erstmals im Ausland aktiv

Der 1,89 m große Rechtshänder ist für den linken Rückraum vorgesehen und soll dort das Gespann um Matthes Langhoff und Lauro Pichiri verstärken. Für Zaepfel ist Berlin die erste Station außerhalb Frankreichs. Vor seinem Wechsel nach Aix-en-Provence 2025 spielte er für US Ivry.