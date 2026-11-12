Sebastià Salvat war von 2021 bis 2024 bereits Co-Trainer in Bietigheim. Nun kehrt der Spanier als Chefcoach zurück.

Eine Woche nach der Entlassung von Hartmut Mayerhoffer hat Handball-Bundesligist SB BBM Bietigheim in Sebastià Salvat (39) einen neuen Trainer gefunden. Das teilte der nach elf Spieltagen Tabellenvorletzte am Donnerstag mit. Man setze „auf einen alten Bekannten mit neuen Erfolgen im Gepäck“: Salvat war von 2021 bis 2024 Co-Trainer und im Nachwuchsbereich des Vereins tätig.

„Wir haben rund 40 Kandidaten diskutiert. Am Ende fiel unsere Wahl einstimmig auf Sebastià“, sagte SG-Geschäftsführer Bastian Spahlinger. Als Teil des Trainerteams um Iker Romero war Salvat mit Bietigheim 2024 in die Bundesliga aufgestiegen.

Salvat arbeitete erfolgreich in Österreich

Danach war er zwei Jahre beim österreichischen Erstligisten JAGS Vöslau tätig, wo er den Supercup gewann und sich erstmals in der Vereinsgeschichte für den EHF European Cup, den dritthöchsten europäischen Wettbewerb für Vereinsmannschaften, qualifizierte. „Er hat den Übergang vom Co- zum Cheftrainer im Profibereich nahtlos gemeistert, dem Team seine Handschrift verpasst und innerhalb kürzester Zeit große Erfolge gefeiert“, sagte Spahlinger.

Salvat durchlief in seiner Karriere außerdem Stationen in seiner Heimatstadt Barcelona, bei den Füchsen Berlin, bei Handball Tirol (Österreich) und beim HC Meschkow Brest (Belarus).