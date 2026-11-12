Milos Kos wechselt zur HSG Wetzlar. In der Saison 2023/24 erzielte der Rückraumspieler in der Champions League 54 Treffer für RK Zagreb.

Die HSG Wetzlar hat sich im Kampf um den Klassenerhalt in der Handball-Bundesliga mit dem serbischen Nationalspieler Milos Kos verstärkt.

Der 24 Jahre alte Rückraumspieler wechselt von Partizan Belgrad zu den Mittelhessen und erhält einen Vertrag bis Saisonende.

Milos Kos verstärkt die HSG Wetzlar Milos Kos verstärkt die HSG Wetzlar © IMAGO/Aleksandar Djorovic

Handball: Kos soll Wetzlar zum Klassenerhalt verhelfen

Kos spielte von Januar 2025 bis Sommer 2026 beim HC Erlangen in der Bundesliga, ehe er sich Partizan anschloss. Nun kehrt der Serbe nach wenigen Monaten nach Deutschland zurück. In der Saison 2023/24 hatte Kos in der Champions League 54 Treffer für RK Zagreb erzielt.

Bei der HSG soll Kos die Lücken im Rückraum schließen, die durch die verletzungsbedingten Ausfälle von Jona Schoch und Doruk Pehlivan entstanden sind. Er ist bereits am Samstag beim Auswärtsspiel in der Liga gegen HBW Balingen-Weilstetten spielberechtigt.