Hanning reagiert auf Wolff-Gerüchte

Der Geschäftsführer des DHB-Pokalsiegers spricht vor dem Topspiel gegen den THW Kiel über die Gerüchte um dem Startorwart.

Die Füchse Berlin beschäftigen sich aktuell nicht mit einer Verpflichtung von Startorwart Andreas Wolff. Das bestätigte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning dem SID vor dem Duell mit Wolffs THW Kiel in der Handball-Bundesliga am Samstag (15.55 Uhr/ARD und Dyn): „Andi Wolff ist bei uns zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich kein Thema“, sagte Hanning.

Der Nationalkeeper war zuletzt neben dem VfL Gummersbach auch mit DHB-Pokalsieger Berlin in Verbindung gebracht worden, nachdem Gerüchte um seinen geplanten Abschied aus Kiel öffentlich wurden.

Bob Hanning äußert sich zu Gerüchten um Andreas Wolff Bob Hanning äußert sich zu Gerüchten um Andreas Wolff © picture-alliance/SID/Daniel Lakomski

Torwartfrage bei Füchsen Berlin noch offen

Die Berliner benötigen Stand jetzt nach der Saison einen neuen Torhüter, der Vertrag mit Andreas Palicka läuft dann aus. In Berlin steht zudem Lasse Ludwig im Kasten, der zuletzt ebenfalls für Deutschland gespielt hatte. Die Füchse seien aber bei ihrer Suche „noch gar nicht so weit“, sagte Hanning. Dennoch betonte er: „Andi Wolff ist sicherlich ein Spieler, der zu den besten Torhütern der Welt gehört. Das steht außer jeder Frage.“

Ob sich der Stand noch einmal ändern wird, ist offen. Zuletzt hatte Berlins ehemaliger Sportvorstand Stefan Kretzschmar gesagt, man wäre allgemein „ein schlechter Sportdirektor“, würde man sich in der aktuellen Situation nicht mit dem Namen Wolff auseinandersetzen: „Wenn du Andi Wolff bekommen kannst, musst du dich damit beschäftigen.“