SPORT1 28.04.2026 • 20:37 Uhr Der THW Kiel verliert in der European League bei RK Nexe Nasice und muss um den Einzug ins Final Four bangen.

Handball-Rekordmeister THW Kiel muss in der European League um den Einzug in das Final Four bangen. Im Viertelfinal-Hinspiel unterlag das Team von Trainer Filip Jicha dem kroatischen Vizemeister RK Nexe Nasice überraschend mit 30:33 (13:16) – und braucht im Rückspiel am nächsten Dienstag nun eine deutliche Leistungssteigerung.

Die Niederlage beim kroatischen Underdog ist der nächste Rückschlag in einer bisher enttäuschenden Saison der Kieler. Am Wochenende hatte der THW in heimischer Halle gegen den Tabellenletzten aus Leipzig nur unentschieden gespielt und damit so gut wie sicher erneut die Qualifikation für die Champions League verpasst.

Harald Reinkind war mit fünf Treffern bester Werfer der Kieler, die mit Personalsorgen nach Kroatien gereist waren. Magnus Landin sah mit drei Zeitstrafen die Rote Karte, Nationaltorhüter Andreas Wolff war mit fünf Paraden kein Faktor.

European League: Vier deutsche Teams wollen den Titel

Neben Kiel stehen mit der MT Melsungen, Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt und dem TSV Hannover-Burgdorf noch drei weitere deutsche Teams im Viertelfinale. Auf dem Weg zum Final Four am 30./31. Mai in Hamburg trifft Melsungen am Abend (20.45 Uhr) im Hinspiel auf den FC Porto, am Mittwoch kommt es in Flensburg zum deutschen Duell mit Hannover.

Die European League ist seit Jahren eine deutsche Angelegenheit. Seit 2004 kam der Sieger nur zweimal nicht aus der Bundesliga, zuletzt triumphierte Flensburg zwei Jahre in Folge. Kiel und der SC Magdeburg sind mit vier Titeln Rekordsieger.