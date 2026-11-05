Die deutsche Handball-Nationalmannschaft trifft in der EM-Qualifikation auf Belgien. Doch schon jetzt steht ein anderes Turnier im Fokus. So sehen Sie die Partie im Free-TV und Stream.

Für die deutsche Handball-Nationalmannschaft steht in der Qualifikation zur EHF EURO 2028 die nächste Pflichtaufgabe an. Im Heimspiel gegen Belgien geht das Team des Deutschen Handballbundes als klarer Favorit in die Partie und möchte einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Europameisterschaft machen. Los geht’s um 20.30 Uhr.

Gegen Belgien erwartet der DHB nicht nur einen Sieg, sondern auch eine überzeugende Leistung, mit der sich die Mannschaft Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben holen kann.

Handball-EM-Qualifikation: So können Sie Deutschland – Belgien verfolgen

Free-TV: ProSieben

ProSieben Livestream: Joyn (kostenlos)

Im Fokus steht dabei die Weiterentwicklung des Teams. Bundestrainer und Verband haben zuletzt immer wieder betont, dass die EM-Qualifikation nicht nur dem Erreichen des Turniers dient, sondern auch dazu, Automatismen zu festigen und jüngere Spieler auf internationalem Niveau zu etablieren.

Deutschland vs. Belgien: Spieler schon im WM-Fieber

Dazu kommt: 71 Tage sind es nur noch bis zur Weltmeisterschaft im eigenen Land: Das Highlight ist bei Deutschlands Handballern beim Wiedersehen in Berlin schon allgegenwärtig. „Natürlich wirft die Weltmeisterschaft ihre Schatten voraus, das ist ganz klar. Es ist für die Spieler auch eine Chance, sich für die WM zu beweisen“, sagte DHB-Sportvorstand Ingo Meckes in einer Medienrunde.

Nach dem Quali-Spiel gegen Belgien wartet am Sonntag noch eine Partie gegen die Slowakei.

Für die Spieler schwinge beim Wiedersehen fünfeinhalb Monate nach dem letzten Länderspiel schon „sehr viel“ WM-Flair mit, sagte Rückraumspieler Marko Grgic von der SG Flensburg-Handewitt: „Es ist die letzte Woche vor der WM-Vorbereitung und der WM an sich. Man spürt ein gewisses Kribbeln und eine Ahnung, dass man in der Woche alles geben muss.“