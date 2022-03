Johannes Bitter über mögliches DHB-Comeback und Zukunft der Nationalmannschaft

Johannes Bitter: Ich bin gerne nach Hamburg zurückgekommen. Das Einleben war nicht schwer, weil ich vorher schon viel gependelt bin und mein Teillebensmittelpunkt immer in Hamburg war. Von daher habe ich mich schnell wohlgefühlt. Auch in der Mannschaft macht es unheimlich viel Spaß und ich glaube, dass es wirklich stark ist, was wir in dieser Saison bisher geschafft haben. Auch wenn wir mal ein paar Spiele in Folge verloren haben, haben wir nie den Glauben an uns selbst verloren. Wir sind froh, dass wir trotz einiger Niederlagen immer noch ein kleines Polster zu den Abstiegsrängen haben. Das war unser Ziel und das haben wir bis heute erreicht. Jetzt können wir recht beruhigt in die weiteren Saisonspiele gehen und werden unsere Punkte ganz sicher noch holen.