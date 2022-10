Handball: Rückkehrer Groetzki bekommt Sonderlob - Greift er nach WM-Ticket?

Groetzki selbst sieht zwei andere Gründe für seinen aktuellen Höhenflug: „Ich hatte nicht viele schwere Verletzungen. Das spielt sicherlich eine Rolle, wenn man so lange Bundesliga spielt. Und dann muss man auch ganz ehrlich sagen, wir haben letztes Jahr nicht international gespielt mit den Löwen, spielen dieses Jahr nicht international und das macht schon was aus. Ich war meine ganze Karriere gewohnt jeden dritten, vierten Tag zu spielen und da kann man eben die Woche über nicht so gut körperlich trainieren. Und das ist jetzt schon was neues, was auch schon letzte Saison der Fall war und auch dieses Jahr wieder der Fall ist, dass man einfach viel mehr Zeit hat, an sich zu arbeiten und körperlich zu trainieren.“