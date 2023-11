Handball: Nächster Härtetest - Deutschland gegen Ägypten läuft im Free-TV

Langsam steigt die Vorfreude auf die Handball-EM im Januar 2024, die Deutschland ausrichten wird. Doch wenige Wochen vor diesem Saisonhöhepunkt nimmt auch die Anspannung bei Bundestrainer Alfred Gislason zu. Für den Isländer ist nun Zeit für Feinjustierungen, die in seiner Mannschaft noch vorzunehmen sind.

Deswegen testet das deutsche Handball-Nationalteam am Sonntag (17:15 Uhr) zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage gegen Ägypten. Das neuerliche Duell mit dem Afrikameister findet diesmal im Rahmen des Tag des Handballs in der Münchner Olympiahalle statt. Am Freitag endete das erste Aufeinandertreffen mit einem 31:31-Unentschieden.