DHB-Legende warnt vor Quali: „Kein Selbstläufer“

Algerien, Kroatien, Österreich: Wollen die deutschen Handballer bei den Olympischen Spielen in Paris (25. Juli bis 11. August) dabei sein, müssen sie beim Qualifikationsturnier mindestens zwei dieser drei Teams hinter sich lassen.

In Hannover, wo die Spiele am Donnerstag ( ab 17.30 Uhr live bei SPORT1 ), Samstag und Sonntag stattfinden, werden die Augen insbesondere auch auf Alfred Gislason gerichtet sein. Die Trainerlegende, die das DHB-Team bei der EM im Januar auf Platz vier führte, verlängerte jüngst seinen Vertrag bis 2027 – unter einer Bedingung.

„Voraussetzung für die Laufzeit ist eine erfolgreiche Qualifikation für die Olympischen Spiele. Sonst endet der Vertrag in 2024″, heißt es in der offiziellen Mitteilung des Verbands.

Kritik am Zeitpunkt

Schließlich hätte man „auch noch die zwei Wochen abwarten und sich so den Zusatz - bei erfolgreicher Qualifikation - sparen können“, stellt er im Gespräch mit SPORT1 klar.

„Es ist völlig unwichtig für diese Tage, was mit mir passiert“, will Gislason selbst in den SPORT1 News die Thematik nicht überbewerten. Er sieht sie vielmehr als „völlig unnötige Störgeräusche“. Schließlich habe er „signalisiert, dass ich sehr gerne weitermachen würde, aber bei einem Scheitern muss man reden“.