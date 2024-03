"Völlig unnötig!" Bundestrainer genervt von Vertragsfrage

„Wir wissen, dass wir schwere Gegner vor uns haben, aber unser Ziel ist nach wie vor, bei Olympia zu spielen“, sagte der Isländer in einer Liveschalte in den SPORT1 News .

Trotz Klausel: Gislason „voll fokussiert“ auf Olympia-Quali

„Sehr gefährlich!“ Gislason warnt vor Underdog

Zu einem isländischen Duell kommt es dennoch, denn Kroatien wird seit kurzem von Ex-Bundestrainer Dagur Sigurdsson trainiert. „Wir sind Landsleute und haben sehr oft in der Bundesliga gegeneinander gespielt, er mit Berlin und ich mit Kiel. Wir kennen uns also gut“, so Gislason, der das Aufeinandertreffen aber nicht zu hoch hängen will.