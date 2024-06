Handball-Beben: Zahlreiche Stars bei Olympia-Nominierung rasiert!

Im DHB-Kader für die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Paris fehlen zahlreiche prominente Namen, alt und jung. Ein Youngster kommt überraschend zum Zuge.

Diese Nominierung wird für Gesprächsstoff in Handball-Deutschland sorgen: Im DHB-Kader für die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Paris (26. Juli bis 11. August) sind einige Überraschungen zu finden - viele prominente Namen fehlen.

DHB-Team ohne Lichtlein und Häfner

„Es waren schwierige Entscheidungen zu treffen, aber das spricht letztlich auch für die Qualität und die daraus resultierende Konkurrenz. Die jetzt eingeladenen Spieler befinden sich sicher in einer Pole-Position, um in Paris dabei zu sein“, schildert der scheidende DHB-Sportvorstand Axel Kromer.

Überraschung! Gislason nominiert Youngster

Stattdessen unerwartet dabei: Marko Grgic, der erstmals im Mai in den deutschen Kader berufen worden war. Im Testspiel gegen Schweden kam er anschließend zu seinem ersten Einsatz. Der 20-Jährige spielt seit 2022 für den ThSV Eisenach, mit dem er 2023 den Aufstieg in die HBL geschafft hatte.

Das Team, das angeführt wird von Kapitän Johannes Golla, Spielmacher Juri Knorr und Torwart Andreas Wolff, trifft sich am 30. Juni in Hennef, bis zum 8. Juli muss sich Gislason auf die 14 Spieler festlegen, die in Paris eine Medaille holen sollen.