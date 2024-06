Handball: DHB-Legende kritisiert Olympia-Kader

Mit seinem 17er Kader für die olympischen Spiele hat Alfred Gislason für einiges an Verwunderung gesorgt. So ließ er gleich vier EM-Fahrer daheim und nominierte mit Marko Grgic einen Akteur, der erst ein Länderspiel absolviert hat.

„Verdient gehabt!“ Kretzschmar wirbt für Youngster

Dabei verwies der Sportdirektor der Füchse auf die Stärken seines Schützlings. „Er ist ein guter Spielgestalter, ein guter Regisseur, der nochmal ein anderes Element in diese Nationalmannschaft bringen könnte. Ballsicherheit, Entscheidungen treffen, Kreisläufer außen ins Spiel bringen und so weiter und so fort. Das hat er in Berlin gut gemacht“, schwärmte der einstige Weltklasse-Linksaußen.