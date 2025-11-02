Handball: Deutschland - Island heute LIVE im Free-TV, Stream und Ticker - Nächstes DHB-Spektakel?

Felix Kunkel 02.11.2025 • 17:35 Uhr Im Rahmen der EM-Vorbereitung testen die deutschen Handballer zum zweiten Mal gegen Island. Das Spiel im Münchner SAP Garden wird live im Free-TV übertragen.

Für die deutsche Handball-Nationalmannschaft steht am Sonntag (17.15 Uhr) das letzte Länderspiel des Jahres auf dem Programm. Im SAP Garden in München trifft das DHB-Team erneut auf Island.

Den ersten Härtetest gegen die Nordeuropäer in Nürnberg gewann die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason deutlich mit 42:31. Können die deutschen Handballer drei Tage später an dieses Spektakel anknüpfen?

+++ Deutschland - Island 6:7 (13. Minute) +++

In den letzten Minuten schleichen sich zunehmend Ungenauigkeiten ins deutsche Spiel ein, die Island eiskalt zu nutzen weiß: In der 13. Minute gehen die Gäste mit 7:6 erstmals in Führung.

+++ Deutschland - Island 4:2 (5. Minute) +++

Die ersten fünften Minuten sprechen klar für das DHB-Team. Mit hoher Geschwindigkeit und über die zweite Welle stellt Miro Schluroff auf 4:2 für Deutschland.

Handball: So können Sie Deutschland - Island live verfolgen

TV: ZDF

ZDF Stream: sportstudio.de

sportstudio.de Ticker: -

Die Tests gegen Island sind Teil der DHB-Vorbereitung auf die Handball-EM 2026, die am 15. Januar startet. Vor dem Turnier stehen im Januar noch zwei weitere Testspiele gegen Kroatien an.

Handball-EM: Hartes Programm für Deutschland

Deutschland, Silbermedaillen-Gewinner bei Olympia in Paris, trifft bei der EM im dänischen Herning auf den Olympia-Dritten Spanien, den früheren EM-Zweiten Serbien und Österreich.