Handball: DHB-Team nimmt erste Hürde in den WM-Playoffs - Knorr und Häfner machen Sorgen

Alles andere als ein Scheitern gegen den absoluten Außenseiter wäre aus DHB-Sicht auch undenkbar. Wenige Tage vor dem Spiel gestand Bundestrainer Alfred Gislason in SPORT1 News, dass er an eine verpasste Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2023 in Polen und Schweden keinen Gedanken verschwendet. „Soweit möchte ich gar nicht erst denken.“