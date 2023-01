Handball-WM: DHB will Corona-Regeln im Diskurs mit dem Weltverband ändern

Bundestrainer Alfred Gislason wollte das Thema am Donnerstag am liebsten ignorieren. "Ich will nicht allzu viel darauf eingehen. Ich hoffe einfach, dass wir ein Turnier erleben werden, in dem es nur um Handball geht", sagte der Isländer. Vor dem angesetzten PCR-Test am Dienstag hat er keine Sorgen: "Bis jetzt gibt es keine Probleme, wir sind auf einem guten Weg."