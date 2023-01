Gislason "brennt" und will nicht "herumtönen"

Nichtsdestotrotz traut der Routinier der verjüngten Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) beim Turnier in Polen und Schweden (11. bis 29. Januar) viel zu. "Wir haben eine Mannschaft zusammen, die Erfolg haben kann und will. Schon jetzt. Wir sehen die WM auf keinen Fall als Vorbereitungsturnier für die Heim-EM", bekräftigte Gislason und ergänzte: "Wir sind sehr ehrgeizig und wollen so weit kommen wie möglich."