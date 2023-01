Handball-WM 2023: Alle Infos zu Gruppen, Spielplan, TV-Übertragung, Austragungsorte & Favoriten

Vom 11. bis 29. Januar kämpfen die Stars der Szene in Polen und Schweden um die WM-Krone. Als Titelverteidiger geht Dänemark an den Start - sie könnten als erste Nation drei Weltmeistertitel in Folge feiern. Weitere Favoriten: Olympiasieger Frankreich, Co-Gastgeber Spanien und die abgebrühten Spanier.