Handball-WM 2023: "Diese Verantwortung muss Knorr übernehmen" - Heiner Brand über deutsche Chancen, Gislason etc.

Brand: Die muss er auch übernehmen. Er hat eine sehr gute Entwicklung genommen. Er macht zwar noch einige Fehler, da er ein Spielertyp ist, der das Risiko liebt. Das hat er in seiner Zeit in Minden schon gezeigt. Seitdem hat er sich aber stetig weiterentwickelt. Er übernimmt von seiner Spielweise her einige Verantwortung, sucht viel im Eins-gegen-Eins den Durchbruch und macht freche Würfe aus dem Rückraum. Das Zusammenspiel mit dem Kreisläufer, vor allem Jannik Kohlbacher, ist eine seiner Stärken. Es ist natürlich ein Risiko, auf Knorr zu setzen, aber man muss so einem Mann auch mal die Chance geben. Man muss auch sehen, dass die Spieler, die in den vergangenen Jahren auf der Position Rückraum Mitte eingesetzt wurden, auch Fehler gemacht haben und vom Niveau her nicht besser sind als Knorr. Klar ist er ein Spieler, der sich noch weiterentwickeln wird und muss, ebenso wie Julian Köster, der in den vergangenen eineinhalb Jahren große Fortschritte gemacht hat. (BERICHT: Knorr klärt über Zoff auf - „Er hat mich beleidigt“)