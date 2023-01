Handball-WM 2023: Deutschland mit Kantersieg über Algerien

Bei Kapitän Johannes Golla und seinen Mitspielern gilt die volle Konzentration nun der Hauptrunde, in die Deutschland als Gruppensieger mit der perfekten Ausbeute von 4:0-Punkten startet. Erster Gegner ist am Donnerstag Argentinien. Weitere Kontrahenten im Rennen um die anvisierte K.o.-Runde sind Niederlande und Norwegen. „Das werden drei ganz schwierige Spiele“, meinte Steinert am ZDF-Mikrofon.