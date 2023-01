Handball-WM 2023: DHB-Team setzt Siegesserie fort - Deutscher Auftaktsieg gegen Katar

Vom Bundestrainer gab es für den jüngsten deutschen WM-Teilnehmer in diesem Jahr noch ein Extralob. „Ich war sehr zufrieden mit ihm. Er hat ein paar Fehler gemacht, aber hat auch ganz wichtige Tore gemacht in der Phase, wo Katar auf einen Punkt herankam.“ Das sahen auch die Offiziellen so und wählten Knorr zum Man of the Match.