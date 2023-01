Handball-WM 2023: Tragischer Held und starker Youngster - DHB-Einzelkritik nach Sieg gegen Katar mit Wolff, Knorr, Groetzki und Golla

Julian Köster (Startformation): Holpriges WM-Debüt für den 22 Jahre alten Halblinken. Fehlpass an den Kreis, Tor und Fehlwurf aus dem Rückraum in Hälfte eins. Gegentore über den Kreis gingen zumeist mit auf seine Kosten. Letzteres blieb auch in Durchgang zwei so, offensiv agierte Köster aber zielstrebiger. - SPORT1-Note: 3,5