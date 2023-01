Handball-WM 2023, Einzelkritik: Gebrauchter Tag für Wolff, Abwehr lückenhaft - Mertens und Kohlbacher glänzen

Juri Knorr (Startformation): Der Spielmacher konnte nicht an seine starke Leistung gegen Katar anschließen. Fiel zunächst mit einem Fehlpass an den Kreis auf. Danach aber auch die ein oder andere gelungene Aktion. Defensiv teils zu inkonsequent, langte einmal beim Versuch, den Ball rauszufangen, klar daneben. Musste bei einem Durchbruch am Kopf einstecken – nichts Schlimmes. Mehrere sehenswerte Kreisanspiele an Vereinskollege Kohlbacher in Hälfte zwei. Übernahm generell viel Verantwortung. Insgesamt erneut ein gutes Spiel des jüngsten Deutschen. - SPORT1-Note: 2