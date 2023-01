Handball-WM 2023: „Er hat uns den Arsch gerettet“ - Stimmen zum DHB-Sieg gegen Serbien

... über die Hilfe von Wolff: „Das hilft mir den ganzen Tag, in jedem Training, um jedes Training herum. Wir reden sehr viel. Im US-Amerikanischen sagt man so ein bisschen: ‚Pick up your way‘. Was versuche ich ein bisschen nachzuvollziehen. Ich versuche, viel von Andi zu lernen. Gerade mit Mattias Andersson (Torwarttrainer; Anm. d. Red.) sind wir ein ganz gutes Team.“