Handball-WM 2023: "Fällt dir immer auf die Füße" - Stimmen zum deutschen Sieg gegen Algerien

Rune Dahmke zu SPORT1 über die Vorrunde: „Ich finde, wir haben das insgesamt sehr, sehr gut gemacht. Was wir noch ein bisschen besser machen können, ist, dass wir uns in jedem Spiel einen guten Vorsprung erarbeiten, aber dann fehlt noch so ein bisschen der Killerinstinkt. Dass wir den Sack schneller zu machen, dass wir den Todesstoß setzen und nicht noch bis zum Ende zittern müssen. Wenn wir das besser machen, brauchen wir nicht so viel Schwitzen in der Endphase. Ich sage auch: Wenn du am Ende jedes Spiel mit einem Tor gewinnst, ist es am Ende auch sch***egal wie.“