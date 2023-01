Handball-WM 2023: Viertelfinale perfekt! So geht's für Deutschland weiter

Der deutschen Handball-Nationalmannschaft reicht im letzten Hauptrundenspiel bei der WM in Polen und Schweden schon ein Unentschieden gegen Norwegen zum Gruppensieg.

Durch den klaren 33:26-Sieg gegen die Niederlande zog das Team von Trainer Alfred Gislason an der Spitze der Hauptrundengruppe III wieder an den Norwegern vorbei. (DATEN: Gruppen und Tabellen der Handball-WM)

Handball-Videos in der SPORT1-Mediathek

Das Viertelfinalticket haben beide Mannschaften schon sicher in der Tasche - und auch die beiden potenziellen Gegner stehen schon fest: In der Hauptrundengruppe I hielten sich Frankreich (8:0 Punkte, 137:108 Tore) und Spanien (8:0, 123:96) schadlos und spielen nun ebenfalls im direkten Duell den Gruppensieg aus.

In der Runde der letzten Acht treffen die Gruppensieger dann jeweils auf den Gruppenzweiten der anderen Gruppe.

Einzelkritik: So gut war Torwart-Gigant Wolff wirklich

Auch Schweden und Ägypten im WM-Viertelfinale

In den Hauptrundengruppen II und IV, in denen die Teilnehmer der anderen beiden Viertelfinals ermittelt werden, ist die Lage noch nicht ganz so klar.