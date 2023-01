Handball-WM 2023: Wolff & Knorr bei Deutschland-Aus mit viel Gegenwehr - Einzelkritik der DHB-Stars

Dass die DHB-Auswahl weiter auf das erste Edelmetall bei einer Weltmeisterschaft seit dem Gold-Triumph 2007 warten muss, lag am Ende vor allem an zu vielen technischen Fehlern und einer Schwächephase in den letzten 20 Minuten.

TORHÜTER:

Andreas Wolff: Schnappte sich direkt den ersten französischen Versuch, ließ neun weitere Paraden bis zur Pause folgen. Seine Aktionen gegen Karabatic in der 10. Minute hatten „Andi“-Sprechchöre in der Halle zur Folge, provozierte auch einen Siebenmeter-Fehlwurf von Mahé. Wichtig: Hielt beim Stand von 11:11 in einer schwierigen deutschen Phase gegen den frei auf ihn zulaufenden Mem. Auch in der zweiten Hälfte zunächst zur Stelle – wie gegen Mahé (36.). Als es bei Deutschland bergab ging, bekam er allerdings auch kaum eine Hand mehr an den Ball. Spät dann wieder mit einigen Paraden. SPORT1-Note: 2