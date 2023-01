Handball-WM 2023: Das macht Juri Knorr so genial

Knorr bester Torvorbereiter der Handball-WM

Diesen Platz belegte er nach fünf Spieltagen nationenübergreifend im Ranking der besten Torvorbereiter. Kein anderer Spieler bei dieser WM kam an seine 31 Assists heran. Nicht einmal Steins, der als einer der besten Passgeber der Welt gilt und auf den das Spiel bei Top-Klub Paris Saint-Germain ausgerichtet ist. Auch Schwedens Jim Gottfridsson, MVP der EM 2022, lag nach fünf Spielen mit 28 Torvorlagen hinter Knorr.

Handball-Videos in der SPORT1-Mediathek

Handball-Videos in der SPORT1-Mediathek

Kohlbacher schwärmt von Knorr

„Man hat von Anfang an gemerkt, dass er wirklich geniale Momente hat“, sagte Kohlbacher, der seit etwa eineinhalb Jahren bei den Löwen mit Knorr zusammenspielt, auf SPORT1 -Nachfrage über dessen Passgeberqualitäten.

„Er hat großes Potenzial, ein großer Spieler zu werden“, unterstrich der Kreisläufer: „Ich glaube, er steht auf jedem Zettel.“ (Handball-WM: Deutschland - Norwegen am Montag ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)

Fehlstart kann DHB-Spielmacher nicht stoppen

Dabei erwischte Knorr gegen die Niederlande einen Fehlstart. Seine ersten drei Würfe wurden entweder geblockt, gehalten oder klatschten ans Gestänge. Doch auch davon ließ er sich nicht beirren und sechs erfolgreiche Abschlüsse in Serie folgen – ein Beweis seiner bemerkenswerten Reife für sein Alter.

„Versuche einfach, meinen Job zu machen“

„Ich versuche, einfach meinen Job zu machen. Jeder, der mich öfter spielen sieht, weiß, was ich für einen Handball spiele und wie ich agiere, wenn ich mich gut fühle. Natürlich will ich dann Verantwortung übernehmen und das ist hier genauso“, sagte der gebürtige Flensburger und ergänzte: „Ich will einfach die Zeit nutzen, die ich auf dem Feld stehe und Spaß haben und ich selbst sein.“