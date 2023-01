Handball-WM: Serbien-Star vom deutschen Kader beeindruckt

Mijajlo Marsenic: Wir können nur mit der zweiten Halbzeit zufrieden sein. In der ersten Halbzeit haben wir in der Abwehr und im Angriff zu viele Fehler gemacht. In der zweiten Halbzeit war es viel besser. Ich denke, wir haben jetzt genug Kraft, um mehr als 100 Prozent gegen Deutschland zu geben. (NEWS: Alles Wichtige zur Handball-WM)