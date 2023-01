Handball-WM 2023: Schwarzer sieht für DHB-Team Halbfinale "ein realistisches Ziel"

Die aktuelle Mannschaft, die am Freitag (18.00 Uhr) in Kattowitz gegen Katar in die Weltmeisterschaft startet, habe eine „gute Mischung aus erfahrenen Leuten wie Andy Wolff, Patrick Groetzki, Philipp Weber, Paul Drux und eben jungen Spielern, die ihr erstes großes Turnier spielen“, führte der ehemalige Kreisläufer aus.