Handball, WM: "Mannschaft kann nicht auf ihn zählen!" Wolff kritisiert Teamkollegen

Angesichts der kurzen Verschnaufpausen habe er Verständnis für Spieler, "die schon sehr lange Bundesliga spielen", so Gislason: "Nur: Es gibt auch viele, viele Spieler - gerade die Skandinavier, die Schweden, Dänen, Norweger und Isländer - die schon in jungen Jahren in die Bundesliga gekommen und genauso lange dabei sind wie die deutschen Spieler. Und keiner von ihnen sagt, er will nicht zur Nationalmannschaft. Deutsche Spieler machen das. Deswegen ist es teilweise schon schwer nachzuvollziehen, dass der ein oder andere deutsche Spieler nicht zur Verfügung steht. Das enttäuscht mich."