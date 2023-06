U21-WM: Deutlicher Auftakterfolg für DHB-Auswahl über Libyen

Die deutschen U21-Handballer sind bei der Heim-Weltmeisterschaft erfolgreich in ihre Titelmission gestartet. Die Mannschaft von Bundestrainer Martin Heuberger siegte zum Auftakt in Hannover ohne Mühe 35:14 (18:4) gegen Außenseiter Libyen. Für den Deutschen Handballbund (DHB) gilt das Turnier als Start in das Jahrzehnt des Handballs mit vielen Heimturnieren. Unter anderem die Heim-EM der A-Mannschaft im kommenden Jahr und die Heim-WM 2027.