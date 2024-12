Handball: Fix! Das ist Gislasons WM-Aufgebot

Handball-WM: Der deutsche Kader in der Übersicht:

Heinevetter und Weber bislang nicht für WM nominiert

„Wir haben ein schlagkräftiges Aufgebot zusammen, mit dem wir am 3. Januar in die Vorbereitung starten werden und bei der für uns in beginnenden Dänemark Weltmeisterschaft angreifen wollen“, sagte DHB-Sportvorstand Ingo Meckes: „Unser angestrebter Weg führt von Hamburg aus weiter in den Norden – erst zu den Gruppenspielen nach Herning und dann weiter zum Viertelfinale der WM nach Oslo.“