Handball: WM-Test Deutschland - Brasilien heute live im TV und Live-Stream

WM-Testspiel: So können Sie Deutschland - Brasilien heute live verfolgen:

Genau der Gegner, den das DHB-Team jetzt braucht

Nach sechs gemeinsamen Tagen im Trainingslager proben Kapitän Johannes Golla und sein Team am Donnerstag (18.30 Uhr) in Flensburg und am Samstag (16.20 Uhr) in Hamburg jeweils gegen die Südamerikaner den WM-Ernstfall.