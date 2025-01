Handball-WM LIVE: Deutschland - Tschechien heute im Free-TV, Stream & Ticker

Bleibt das DHB-Team makellos? Nach den beiden Siegen gegen Polen (35:28) und die Schweiz (31:29) soll am Sonntagabend gegen Tschechien zum Abschluss der Vorrunde der dritte Erfolg her (Sonntag ab 18 Uhr im LIVETICKER) .

Gegen die Schweiz spielte sich Torwart Anders Wolff in den Vordergrund und war maßgeblich an dem Sieg beteiligt, schließlich kam er am Ende des Spiels auf 20 Paraden. „Was am Ende zählt, ist nicht, wie viele Bälle ich halte, sondern dass wir das Spiel gewinnen“, sagte er nach dem Vorrunden-Krimi.