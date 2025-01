Handball-WM 2025: "Eine Geste, die in die Geschichte eingehen wird"

Es wird die sportliche Geste dieser Weltmeisterschaft sein. Der spanische Torwart Gonzalo Pérez de Vargas fiel beim Topspiel gegen Schweden mit einer bemerkenswerten Fairplay-Aktion auf. Die spanische Zeitung Marca schrieb gar von einer „Geste, die in die Geschichte eingehen wird“. Auch im Netz wurde die Szene zahlreich geteilt und gefeiert. Pérez de Vargas erhielt sogar einen Fair-Play-Preis.

Fairplay-Geste nach Treffer am Kopf

Bei einem Siebenmeterwurf des Schweden traf der Ball den Kopf von Pérez de Vargas. Bewegt sich der Torwart nicht und der Schütze trifft ihn am Kopf, sieht der Schütze laut Regelwerk die Rote Karte. So sollen die Keeper geschützt werden.

Die Schiedsrichter hatten sich unmittelbar nach dem Wurfversuch bereits entschieden - und zeigten Wanne die Rote Karte. Pérez de Vargas ging dann auf den ungarischen Unparteiischen Adam Biro zu und erklärte ihm, dass Wanne ihn erst am Arm getroffen hatte, ehe der Ball in das Gesicht des spanischen Torwarts prallte. Für die Schiedsrichter, die ihre Entscheidung anschließend annullierten, war das in Normalgeschwindigkeit schwer zu sehen.